Вице-премьер Белоруссии озвучил основные причины роста цен на продовольственные товары

Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин заявил, что повышение цен на продовольственные товары в республике неизбежно, так как это является общемировой тенденцией. Об этом сообщает информагентство «Белта».

Еще одним негативным фактором, по словам чиновника, стало удорожание сырья, материалов и комплектующих. Это, в свою очередь, также влияет на конечную стоимость сельскохозяйственной продукции.

С целью нивелирования последствий от резких ценовых скачков правительство реализует комплекс мер. Предусматривается предоставление адресной помощи социально уязвимым слоям населения, точечное ограничение рентабельности торговых сетей. В то же время, по мнению вице-премьера, необходимо избегать чрезмерного сдерживания цен внутри государства. Это может спровоцировать массовый вывоз товара в Российскую Федерацию, с которой у республики фактически нет границы.

Говоря о продовольственной безопасности заместитель премьер-министра подчеркнул, что в Белоруссии дефицита товаров однозначно не будет. Страна производит продукцию в разы больше, чем ей требуется.