Токаев обсудил с главой Еврокомиссии новые маршруты партнёрства Казахстана и ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 ноября завершил программу пребывания в Бельгии встречей с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В беседе с ней были обсуждены перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества республики с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба президента РК.

Политики остановились на вопросах постпандемического реанимирования экономических процессов, изменении климата, развитии транспортно-логистической и гуманитарной сфер, а также на вызовах глобальной и региональной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев заверил в готовности казахстанской стороны обеспечить все соответствующие условия, предоставить индивидуальный инструментарий и институциональную поддержку европейским инвесторам, желающим выйти на рынок Казахстана. Было отмечено, что ЕС крупнейший торговый и инвестиционный партнёр Казахстана в Центральной Азии, из привлечённых в регион инвестиций 75% нашли применение в Казахстане.

Собеседниками обоюдно была высказана целесообразность поиска новых позиций взаимодействия в перспективных направлениях. В частности, в приоритет были выведены сферы «зелёной» экономики, устойчивой энергетики, горнодобывающей отрасли, агропрома, IT-технологий, медицины, образования и туризма.

Отдельным блоком Урсула фон дер Ляйен отметила усилия Казахстана, направленные на стабилизацию ситуации в Афганистане и гуманитарным мероприятиям, оказываемых в адрес этой страны.