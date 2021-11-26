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Новый посол Руанды приложит усилия для расширения связей с Арменией

  • 26.11.2021, 15:03,
  • В Мире + Европа Армения
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Новый посол Руанды приложит усилия для расширения связей с Арменией
Глава государства Армении Армен Саркисян 25 ноября получил верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Руанды Франка Мушио Каманзи. Новый посол приступает к своим обязанностям в стране. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Президент поздравил Мушио Каманзи с началом дипломатической миссии и пожелал плодотворной деятельности. Отметил, что две страны имеют схожую историю и преодолели много трудностей. Также констатировал о существовании огромного потенциала для достижения успеха. В частности, расширение кооперации в сферах современных технологий, электронного управления, образования и науки.

Наряду с этим, было сказано о значимости выполнения исследовательских и инновационных программ. Касаясь членства государств в международной организации франкофонии, было предложено реализация совместных действий.

В свою очередь, посол передал Армен Саркисяну наилучшие пожелания от имени главы Руанды Пола Кагаме. При этом он выразил стремление к углублению межгосударственных связей.


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