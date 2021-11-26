В Туркменистане начался IV бизнес форум государств-членов ОЭС

В столице Туркменистана в Ашхабаде начался IV бизнес форум государств-членов ОЭС. Основные мероприятия проходят в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана. В кулуарах форума проходят деловые многосторонние и двухсторонние встречи межгосударственного уровня и бизнес-кругов. По итогам форума будет подписан ряд важных соглашений и контрактов нефтегазовой области, химии, пищевой и текстильной промышленности, торговли, аграрного сектора. Сообщает сайт CentralAsia.news.

Форум разделён на две сессии. Организация проходит в гибридном формате посредством онлайн-трансляций на платформе Zoom Professional. На мероприятие прибыли представители профильных министерств и ведомств, национальных торгово-промышленных палат, банковских и финансовых учреждений, частных предприятий региона ОЭС.

Основная тема нынешнего бизнес-форума «Расширение и активизация торгово-экономического сотрудничества между государствами членами ОЭС». С приветственными словами к участникам выступил заместитель Генерального Секретаря ОЭС Саед Яхъя Аклаки, после чего слово было дано руководителям торгово-промышленных палат участников ОЭС — Турции, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Ирана, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Пакистана.

В течение последних десятилетий страны-участницы ОЭС сотрудничали вместе для ускорения темпов регионального развития за счет общих усилий. Они смогли использовать существующие связи, чтобы еще больше укрепить свою решимость воплотить свои надежды в осязаемую реальность. И сейчас организация прилагает усилия к интегрированию и стабильности торгово-экономических систем.

В первой части форума, тематикой которого стало сотрудничество в области торговли и услуг, таможенных услуг и налогообложения, цифровая торговля и электронная-коммерция в Регионе ОЭС, прошла под модераторством Адема Кулы, генерального секретаря Торгово-промышленной палаты ОЭС. Было прослушано и обсуждено выступление руководителей национальных торгово-промышленных палат государств-участников, со своими новыми идеями и инициативами развития. Выступили представители международных банков и финансовые эксперты стран ОЭС.

Содействие торговле помогает развивать взаимодополняемость экономик государств-членов и открывает путь для объединения ресурсов для установления инфраструктурных связей и промышленных проектов. Сотрудничество между экономическими зонами региона является одним из основных направлений, которое необходимо для достижения желаемого роста торговли и инвестиций.

Развитие промышленного сектора и транспортно-логистических услуг, инвестиционным возможностям в регионе ОЭС, будет обсуждаться на второй сессии форума. Участники представят новые план-проекты, подведут итоги сотрудничества, заострят внимания на перспективах по развитию транспортных сообщений и узлов, саму транспортировку и логистические услуги, совместное взаимовыгодное использование, и на другие моменты как целесообразность и эффективность, а также рассмотрят механизмы объединение нескольких международных рынков.