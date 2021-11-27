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Путин обсудил с Совбезом РФ встречу с Алиевым и Пашиняном

 Путин обсудил с Совбезом РФ встречу с Алиевым и Пашиняном
Путин обсудил с Совбезом РФ встречу с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с Президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении по поводу карабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе сегодняшней работы с коллегами», — обратился глава государства к участникам совещания.

«Как и планировали, подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и ближайшими соседями, имеются в виду отношения со странами СНГ», — отметил Путин. Он уточнил, что с докладом выступит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

  Источник:FMG NEWS
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