﻿ Путин, Пашинян и Алиев подписали трехстороннее заявление

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла в достаточно конструктивной атмосфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам трехсторонней встречи.«Хотел бы в заключение нашей трёхсторонней встречи ещё раз поблагодарить своих коллег – президента Азербайджана и премьер-министра Армении – за то, что согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг карабахской проблемы и в целом в регионе.Мы – должен это сказать с самого начала – сегодня поработали очень конструктивно. Это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Отдали должное работе наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания.Хотел бы отметить также и то, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов (до конца этого года мы договорились это сделать) демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет.Второе, на что хотел бы обратить внимание, – есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперёд.И наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения.Думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени, и на следующей неделе – это очередная наша договорённость – они соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали», - подчеркнул Путин.