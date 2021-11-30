В Ашхабаде состоялся концерт, посвященный 265-летию композитора Амадея Моцарта

В Ашхабаде состоялся концерт, посвященный 265-летию австрийского композитора Амадея Моцарта. Музыканты-виртуозы, заслуженные деятели искусств Туркменистана, студенты консерватории показали своё мастерство, исполнив различные произведения великого композитора. Мероприятие проходило в Большом зале Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой, под концертмейстерством Стеллы Фарамазовой. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

Концерт начался с выступления номинанта международных конкурсов и премий скрипачки Джемал Агаджановой, великолепно исполнившей вместе с оркестром свой номер. Заслуженный пианист Туркменистана Владимир Мкртумов сыграл произведения Моцарта — «Фантазия» (До минор) и Рондо (Ре мажор).

К 17 годам репертуар композитора включал более 40 крупных произведений. Пиком славы австрийского музыканта универсального дарования стали оперы «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан», которые до сих пор не сходят со сцен оперных театров практически во всех странах.

Победитель государственного конкурса «Туркменистанын Алтын асыры» Бегенч Гаипов исполнил для поклонников композитора арию Дон Жуана из оперы «Дон Жуан».

Красивый по звучанию и искусный по исполнению получился номер квартет «Соль-минор», где выступил студенческий квартет: Атагельды Розыев (альт), Айлар Аннамурадова (виолончель), Джемал Агаджанова (скрипка), лауреат международного конкурса имени Нуры Халмамедова Мерджан Аманова (фортепиано). Также прозвучали «Трио» - 2-ая, 3-я части, в исполнении студентов консерватории.

Организатор — кафедра камерного ансамбля, продолжит организовывать мероприятия, посвященные выдающимся композиторам и исполнителям.