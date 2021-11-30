﻿ Белоруссия в лагере беженцев открыла стационарный медпункт » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:10 – Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцев 
  • 23:50 – Путин, Пашинян и Алиев подписали трехстороннее заявление 
  • 19:33 – Узбекистан намерен развивать возобновляемые источники энергии 
  • 10:16 – Армен Саркисян отметил необходимость исправить упущения и восстановить доверие к фонду 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Белоруссия в лагере беженцев открыла стационарный медпункт

  • 30.11.2021, 17:18,
  • В Мире + Европа » Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Белоруссия в лагере беженцев открыла стационарный медпунктВ транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) во временном пристанище мигрантов, задержавшихся на белорусско-польской границе, 30 ноября усилиями белорусской стороны открыт стационарный медицинский пункт. Об этом проинформировал источник БЕЛТА.

Насущные медицинские услуги беженцам оказывают сотрудники скорой помощи. Этот сектор мигрантского лагеря будет работать и день и ночь. Медицинский пост оборудован всем необходимым арсеналом для оказания экстренной помощи, в том числе и кардиографом.

Рабочую смену мобильного пункта составляет БИТ-бригада, включающая в себя врача и двоих фельдшеров. В крайних случаях существует возможность организовать выезд педиатрической команды. Каждый день к дежурным медикам обращаются от 100 до 200 временных постояльцев. Раньше приём проводился в кабинах автомобилей скорой помощи, которые постоянно курсировали поблизости ТЛЦ. С наступлением заморозков для осмотра пациентов отвели специальное помещение.

Напомним, что в недавнем очном разговоре с мигрантами президент Александр Лукашенко пообещал им, что будет сделано всё для того, чтобы сберечь их жизни.


  •   Просмотров Сегодня: 32

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Волонтёр-переводчица из Туркменистана помогает беженцам в Беларуси
    » Белорусская сторона во временное пристанище беженцев привезла очередную партию гумпомощи
    » Бердымухамедов лично принял вертолёт «скорой помощи» АНСАТ
    » Бишкек получил 15 машин «скорой помощи» из-за острой нехватки мобильных бригад
    » В Ереване сотрудникам скорой помощи в 2020 году повысят зарплату на 10%
    » В Тбилиси мужчина упал с 14 этажа и выжил
    » Китай подарил Армении 200 машин скорой помощи
    » Армения намерена закупить вертолеты «Скорой помощи» – министр
    » В Тбилиси из-за пиротехники в новогоднюю ночь пострадали десятки людей
    » В Баку в аварии с участием машины Скорой помощи погиб пациент
    » Врач скорой помощи оценил шансы на выживание в авиакатастрофе
    » В Симферополе расстреляна станция скорой помощи, есть погибшие
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Белоруссия в лагере беженцев открыла стационарный медпункт

    • 17:18
    • 32
    • 0

    Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцев

    • 16:10
    • 39
    • 0

    В Ашхабаде состоялся концерт, посвященный 265-летию композитора Амадея Моцарта

    • 13:23
    • 24
    • 0

    Студенты Туркменистана поучаствуют в конкурсе ПРООН к Международному дню прав человека

    • 12:47
    • 18
    • 0

    МИД Кыргызстана подвёл итоги парламентских выборов за пределами страны

    • 12:37
    • 30
    • 0

    Американское посольство поможет открыть в Таджикистане центры английского языка

    • 12:37
    • 15
    • 0

    Глава Узбекистана ознакомился с проектами новых профильных медицинских центров

    • 11:36
    • 18
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 72529
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69526
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64472
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56830
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51876
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46227
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44393
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1044
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1032
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 986
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1034
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1041
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1009
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1014
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА