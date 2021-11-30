Белоруссия в лагере беженцев открыла стационарный медпункт

В транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) во временном пристанище мигрантов, задержавшихся на белорусско-польской границе, 30 ноября усилиями белорусской стороны открыт стационарный медицинский пункт. Об этом проинформировал источник БЕЛТА.

Насущные медицинские услуги беженцам оказывают сотрудники скорой помощи. Этот сектор мигрантского лагеря будет работать и день и ночь. Медицинский пост оборудован всем необходимым арсеналом для оказания экстренной помощи, в том числе и кардиографом.

Рабочую смену мобильного пункта составляет БИТ-бригада, включающая в себя врача и двоих фельдшеров. В крайних случаях существует возможность организовать выезд педиатрической команды. Каждый день к дежурным медикам обращаются от 100 до 200 временных постояльцев. Раньше приём проводился в кабинах автомобилей скорой помощи, которые постоянно курсировали поблизости ТЛЦ. С наступлением заморозков для осмотра пациентов отвели специальное помещение.

Напомним, что в недавнем очном разговоре с мигрантами президент Александр Лукашенко пообещал им, что будет сделано всё для того, чтобы сберечь их жизни.