Студенты Туркменистана поучаствуют в конкурсе ПРООН к Международному дню прав человека

При поддержке миссии Программы развития ООН и Института государства, права и демократии Туркменистана пройдёт конкурсное соревнование сочинений посвященных тематике Международного дня прав человека. К участию приглашены учащиеся туркменских образовательных учреждений по специальности международное право, сообщила пресс-служба ПРООН в Туркменистане.

Главными направлениями являются: роль норм международного права в области прав человека; международные и национальные механизмы защиты прав человека; международное сотрудничество в сфере прав человека; имплементация норм международного права в области прав человека на национальном уровне.

Эссе должно состоять из не более 5 страниц, в формате Times New Roman, размером шрифта 14 (межстрочный интервал - 1,5) на туркменском, русском или английском языке. Исключается плагиат.

В трудах необходимо указать авторское имя, название учебного заведения и передать контактную информацию (электронная почта; номер телефона) и предоставить доклад до 7 декабря 2021 года по электронной почте: undptm@gmail.com.

Работы будут оценены по 10 бальной системе при наличии актуальности, информативности, предоставляемых указаний.

В качестве жюри будут приглашены сотрудники внешнеполитического ведомства, Министерства Адалат, ТГУ имени Махтумкули, ИМО МИД, Международного университета гуманитарных наук и развития, Института Государства, права и демократии страны, а также ПРООН в Туркменистане и Регионального Офиса ПРООН.

Церемония объявления итогов акции состоится 10 декабря 2021 года в здании ООН, а призёры будут удостоены сертификатов и наград.