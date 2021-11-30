﻿ МИД Кыргызстана подвёл итоги парламентских выборов за пределами страны » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:10 – Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцев 
  • 23:50 – Путин, Пашинян и Алиев подписали трехстороннее заявление 
  • 19:33 – Узбекистан намерен развивать возобновляемые источники энергии 
  • 10:16 – Армен Саркисян отметил необходимость исправить упущения и восстановить доверие к фонду 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

МИД Кыргызстана подвёл итоги парламентских выборов за пределами страны

  • 30.11.2021, 12:37,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

МИД Кыргызстана подвёл итоги парламентских выборов за пределами страныВнешнеполитическое ведомство Кыргызской Республики подвело итоги проведения парламентских выборов, которые состоялись среди граждан, проживающих за рубежом. В общей сложности было образовано 59 избирательных участков, проголосовали 9 826 человек. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба МИД КР.

В городах Хабаровск, Краснодар, Томск, Казань, Самара (Россия), Анталья (Турция), Нью-Йорк, Чикаго (США), Кальяри (Италия), Будапешт (Венгрия) было образовано 10 новых избирательных участков.

По подсчётам чиновников, всего за границей на момент голосования проживало 84 128 граждан, который имели право принять участие в соответствующем процессе. Из них активность проявили 9826 человек или около 11,67%.

По словам представителей МИД, выборы депутатов Жогурку Кенеша за пределами республики прошли успешно. Они отметили, что в редких случаях возникали проблемы с оборудованием, необходимой для голосования документацией (у людей отсутствовали биометрические данные). Некоторые граждане не смогли отдать свой голос за кандидата из-за отсутствия консульского учёта.


  •   Просмотров Сегодня: 30

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Молдова прокомментировала действия России в связи с открытием участков в Приднестровье
    » Руководство ЦИК Молдовы обсудило с послом США проведение голосования за рубежом
    » ЦИК Грузии завершил подсчет голосов: побеждает Саломе Зурабишвили
    » Параллельный подсчет ISFED: Зурабишвили - 59,1%, Вашадзе - 40,9%
    » Президентом Грузии становится Саломе Зурабишвили — подсчитаны голоса со всех участков
    » В ЦИК Грузии отчитались о готовности к выборам президента
    » НПО о ходе президентских выборов в Грузии
    » Второй тур президентских выборов состоится через две недели после объявления окончательных результатов голосования
    » Грузия выбирает президента
    » Французские власти решили отказаться от электронного голосования на выборах из-за киберугроз
    » ЦИК Азербайджана обнародовал предварительные итоги выборов в Милли Меджлис
    » ЦИК Грузии публикует предварительные выборы промежуточных парламентских выборов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Белоруссия в лагере беженцев открыла стационарный медпункт

    • 17:18
    • 32
    • 0

    Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцев

    • 16:10
    • 39
    • 0

    В Ашхабаде состоялся концерт, посвященный 265-летию композитора Амадея Моцарта

    • 13:23
    • 24
    • 0

    Студенты Туркменистана поучаствуют в конкурсе ПРООН к Международному дню прав человека

    • 12:47
    • 18
    • 0

    МИД Кыргызстана подвёл итоги парламентских выборов за пределами страны

    • 12:37
    • 30
    • 0

    Американское посольство поможет открыть в Таджикистане центры английского языка

    • 12:37
    • 15
    • 0

    Глава Узбекистана ознакомился с проектами новых профильных медицинских центров

    • 11:36
    • 18
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 72529
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69526
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64472
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56830
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51876
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46227
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44393
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1044
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1032
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 986
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1034
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1041
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1009
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1014
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА