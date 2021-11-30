МИД Кыргызстана подвёл итоги парламентских выборов за пределами страны

Внешнеполитическое ведомство Кыргызской Республики подвело итоги проведения парламентских выборов, которые состоялись среди граждан, проживающих за рубежом. В общей сложности было образовано 59 избирательных участков, проголосовали 9 826 человек. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба МИД КР.

В городах Хабаровск, Краснодар, Томск, Казань, Самара (Россия), Анталья (Турция), Нью-Йорк, Чикаго (США), Кальяри (Италия), Будапешт (Венгрия) было образовано 10 новых избирательных участков.

По подсчётам чиновников, всего за границей на момент голосования проживало 84 128 граждан, который имели право принять участие в соответствующем процессе. Из них активность проявили 9826 человек или около 11,67%.

По словам представителей МИД, выборы депутатов Жогурку Кенеша за пределами республики прошли успешно. Они отметили, что в редких случаях возникали проблемы с оборудованием, необходимой для голосования документацией (у людей отсутствовали биометрические данные). Некоторые граждане не смогли отдать свой голос за кандидата из-за отсутствия консульского учёта.