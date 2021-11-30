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Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцев

  • 30.11.2021, 16:10,
  • В Мире + Европа
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Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцевПо инициативе Смольного в Калининском районе Санкт-Петербурга начал реализовываться проект «снежный помощник», уже прозванный в народе «дворник-шеринг». Предполагается, что к уборке снега на городских улицах привлекать простых граждан, работа которых будет оплачиваться из расчета 150 рублей в час. Таким образом, желающие смогут заработать до 1000 рублей в день.

Однако данная инициатива подчиненных губернатора Александра Беглова не вызвала поддержки петербуржцев. В Жилкомсервис № 1, который является оператором проекта, обратилось два десятка человек. Из них лишь двое согласились подписать договор.

«В общей сложности за две недели порядка 20 человек позвонили. Из этих 20 человек четверо согласились подписать гражданско-правовой договор, который подразумевает оплату по факту предоставленных услуг, то есть сколько работал – столько заработал. Сегодня тоже созванивались со всеми и приглашали их на подписание договора. Завтра два человека точно сказали, что придут договор подписывать», - заявила в интервью СМИ пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова. 

По словам чиновницы, к помощи добровольцев планируется прибегать лишь в случае сильных снегопадов. Но на прогноз специалистов об обильных осадках, вызванных циклоном «Бенедикт», в Смольном, судя по всему, не обратили внимания.  

«Мы получили метеосводку, что вечером будет снег, и завтра и всю ночь он будет идти. Но это не предупреждение о неблагоприятном погодном явлении, это просто метеосводка. Мы с этим объемом справимся тем ресурсом, который есть в Жилкомсервисе, там 306 штатных дворников, им помощь на завтра не понадобится. А вот если будут неблагоприятные погодные явления в виде залповых снегопадов, то те люди, которые подпишут, в том числе завтра, договор, мы их будем привлекать, и сообщать им об этом заблаговременно», – заявила Лебединова.

Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцевСпециалисты с прогнозами не ошиблись, и в Петербурге в ночь с 29 на 30 ноября, действительно выпала треть месячной нормы осадков. Это привело к тому, что коммунальные службы не сумели справиться с последствиями снегопада, и город встал в 10-балльных пробках. В таких условиях помощь добровольцев явно не помешала бы. Но судя по всему, сами чиновники не уверены в успехе программы «дворник-шеринг».   

Стало известно, что в других районах Петербурга запуск данного проекта не планируется. По словам Лебединовой, следует вначале понять, насколько данная программа востребована. 

По мнению муниципального депутата Федора Грудина, эффективность проекта «дворник-шеринг» представляется сомнительной, ведь граждане вряд ли захотят работать во время сильных снегопадов.   

Кроме этого, данный проект может представлять угрозу для здоровья тех, кто согласится в нем участвовать. Судя по словам представителей районной администрации, никаких медосмотров и заключения страховых договоров на случай получения травм для участников проекта не предусмотрено. А ведь основной контингент, на который рассчитана программа – это люди старше 50 лет. Именно пенсионеры обычно не прочь подзаработать.

Петербургский проект «дворник-шеринг» стал известен на всю страну после того, как о нем рассказал в своей передаче известный ведущий Иван Ургант. Он спел песню о проекте на мотив известной композиции группы Modern Talking, высмеяв губернатора Беглова. 



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