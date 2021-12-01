Снежные завалы не смогли ликвидировать в Петербурге к 1 декабря

Администрация Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым не изменяет себе в плане борьбы со «внезапно» выпавшим снегом. Коммунальные службы Смольного опять допустили транспортный коллапс в Северной столице, передают очевидцы.

Стоит отметить, что осадки начались в Петербурге еще в ночь на 30 ноября. Снег продолжал идти в течение всего дня. Попавшие в многочасовые пробки петербуржцы надеялись, что городские власти смогут изменить ситуацию за ночь, но этого не случилось. Сложная дорожная обстановка наблюдается по всему городу и по состоянию на 1 декабря.

В снежную западню попали не только автомобилисты. Пешеходам и пользователях общественного транспорта досталось не меньше. В социальных сетях появляются кадры, как пассажирам приходится выталкивать автобусы, застрявшие на остановках из-за чрезмерного количества снега на дорожном полотне.