﻿ Снежные завалы не смогли ликвидировать в Петербурге к 1 декабря » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 17:32 – В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт. 
  • 23:50 – Путин, Пашинян и Алиев подписали трехстороннее заявление 
  • 17:32 – В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт. 
  • 17:32 – В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт. 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Снежные завалы не смогли ликвидировать в Петербурге к 1 декабря

  • 01.12.2021, 10:52,
  • В Мире + Европа Россия
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Снежные завалы не смогли ликвидировать в Петербурге к 1 декабряАдминистрация Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым не изменяет себе в плане борьбы со «внезапно» выпавшим снегом. Коммунальные службы Смольного опять допустили транспортный коллапс в Северной столице, передают очевидцы.

Стоит отметить, что осадки начались в Петербурге еще в ночь на 30 ноября. Снег продолжал идти в течение всего дня. Попавшие в многочасовые пробки петербуржцы надеялись, что городские власти смогут изменить ситуацию за ночь, но этого не случилось. Сложная дорожная обстановка наблюдается по всему городу и по состоянию на 1 декабря.

В снежную западню попали не только автомобилисты. Пешеходам и пользователях общественного транспорта досталось не меньше. В социальных сетях появляются кадры, как пассажирам приходится выталкивать автобусы, застрявшие на остановках из-за чрезмерного количества снега на дорожном полотне.


  •   Просмотров Сегодня: 43

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Мизерная оплата за уборку снега по проекту «дворник-шеринг» не заинтересовала петербуржцев
    » Неочищенные от льда и снега улицы привели к утренним авариям в Петербурге
    » Ковид не помеха: Беглов заявил о подготовке 500 новогодних мероприятий на Дворцовой
    » Петербург повторит опыт Москвы по строительству транспортно-пересадочных узлов
    » В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчат ограничения по COVID-19
    » Вопрос генсека ОДКБ не будет обсуждаться до 2019 года — советник Пашиняна
    » 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет сессия глав государств-членов ОДКБ
    » В Петербурге мать и сына зарезали у мусоропровода
    » Россия отменила совместный с Турцией саммит в Петербурге
    » Памятник Комитасу будет установлен в Санкт-Петербурге
    » Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет в Петербурге
    » Студенты из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отравились в Севастополе
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт.

    • 17:32
    • 42
    • 0

    Власти Казахстана c 3 декабря приостановят авиасообщение с Египтом

    • 12:23
    • 45
    • 0

    Экс-депутат ЗакС считает неприемлемым простой снегоуборочной техники в Петербурге

    • 11:58
    • 63
    • 0

    Снежные завалы не смогли ликвидировать в Петербурге к 1 декабря

    • 10:52
    • 43
    • 0

    Белоруссия в лагере беженцев открыла стационарный медпункт

    • 17:18
    • 76
    • 0

    Глава Туркменистана одобрил инициативу проведения межпарламентского форума стран СНГ в Ашхабаде

    • 16:57
    • 61
    • 0

    В Туркменистане запустили торговую платформу TM TRADE для предпринимателей и промышленников

    • 16:15
    • 42
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 72589
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69549
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64496
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56853
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51894
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46247
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44414
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1065
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1051
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1004
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1053
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1059
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1026
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1036
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА