Экс-депутат ЗакС считает неприемлемым простой снегоуборочной техники в Петербурге

Бывший депутат ЗакСа Петербурга Елена Бабич заявила, что петербургским чиновникам, не способным организовать уборку снега в городе, пора освободить места в Смольном.

Недавно Бабич вернулась из поездки в Дубай, который удивил ее своей чистотой и благоустроенностью в сравнении с Петербургом. Наш город не смог справиться даже с последствиями обильного снегопада, несмотря на то, что губернатор Александр Беглов рапортовал о готовности Петербурга к зиме.

«Это для меня большая загадка, потому что закупается очень много техники. Более того, сейчас даже можно закупить роботов, которые будут убирать этот снег. Но у нас просто какой-то каменный век — мы не знаем, как убрать наш любимый город от осадков. Самое смешное, что, когда я еще была депутатом, закупили огромное количество техники, и эта техника у нас в массе простаивала. Причем говорили, что на этой технике некому работать, мол, те люди, которые ездят, не умеют на этой технике работать. Но это же смешно! Если вы закупаете технику, то, наверное, нужно все заранее продумывать», - рассказала экс-депутат городского парламента.

По словам Бабич, в ее дворе на Ивановской улице в Невском районе не убирают уже несколько лет, и он, как и город в целом, на «самоочищении», ждет, пока все растает. Бывший депутат ЗакСа отметила, что такого не было даже в советское время, когда в принципе почти не было специализированной уборочной техники.

«Все мы мучаемся — я не знаю людей, которые не мучаются зимой от соляных смесей и неубранного города, от гор этого грязного снега. Но воз и ныне там: каждую зиму мы сталкиваемся с одной и той же проблемой – город не готов к зиме. Но почему?» — задалась вопросом Бабич и указала на то, что если петербургские чиновники не справляются со своими обязанностями, то им пора уйти в отставку.