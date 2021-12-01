Власти Казахстана c 3 декабря приостановят авиасообщение с Египтом

Казахстан с 3 декабря временно прекращает авиасообщение с Египтом. Межведомственная комиссия республики приняла данное решение, чтобы предотвратить проникновение нового вида коронавируса – «Омикрон» - на территорию страны. Об этом Kz.Today сообщили в пресс-службе правительства.

По словам замглавы министерства здравоохранения Марата Шоранова, также будет приостановлен въезд иностранцев в Казахстан из ряда стран юга Африки. Помимо этого, в отношении лиц, прилетающих из государств, где уже зафиксирован новый штамм, установлены новые правила. Им придется предоставить ПЦР-тест и пройти семидневный карантин, независимо от статуса вакцинации.

Вице-премьер Ералы Тугжанов, в свою очередь, отметил сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Этот показатель, по сравнению с 2019 годом, увеличился почти в полтора раза. В связи с этим руководителям местных администраций было поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и повысить информированность населения о вакцинации. Особо внимание было уделено необходимости ежедневного анализа уровня распространения коронавирусной инфекции в стране.