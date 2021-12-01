﻿ В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт.

Премьер-министр Никол Пашинян
присутствовал на церемонии открытия в Ереване новой электростанции с
комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт.
В сопровождении главного исполнительного
директора компании "Ренко” Джованни Рубини премьер-министр прошелся по
станции и ознакомился с проделанной работой.
В реализацию проекта было инвестировано
около 270 млн долларов. В строительных работах приняло участие 1200
сотрудников, а после запуска электростанции будет создано 50 новых
постоянных рабочих мест.
Было отмечено, что после завершения пусконаладочных работ электростанция
будет поставлять в энергосеть Армении самую дешевую электроэнергию,
производимую аналогичными станциями.
Церемония закладки фундамента электростанции с участием премьер-министра Пашиняна состоялась 12 июля 2019 года.