﻿ В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт.

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия в Ереване новой электростанции с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт.



В сопровождении главного исполнительного директора компании "Ренко” Джованни Рубини премьер-министр прошелся по станции и ознакомился с проделанной работой.



В реализацию проекта было инвестировано около 270 млн долларов. В строительных работах приняло участие 1200 сотрудников, а после запуска электростанции будет создано 50 новых постоянных рабочих мест.



Было отмечено, что после завершения пусконаладочных работ электростанция будет поставлять в энергосеть Армении самую дешевую электроэнергию, производимую аналогичными станциями.



Церемония закладки фундамента электростанции с участием премьер-министра Пашиняна состоялась 12 июля 2019 года.

