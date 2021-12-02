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Украинские дети будут получать плату за использование недр

  • 02.12.2021, 16:10,
  • В Мире + Европа
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Украинские дети будут получать плату за использование недрПрезидент Украины Владимир Зеленский 10 декабря намерен подать в Верховную Раду проект закона об экономическом паспорте гражданина. Данный документ позволит детям получать плату за использование природных ресурсов государства. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба украинского лидера.

У каждого юного гражданина будет свой персональный счёт, на котором будет копиться соответствующая плата. Заявление было сделано Зеленским в рамках послания парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Он выразил признательность депутатам за голосование за налоговый закон, согласно которому плата за использование недр, которые принадлежат населению, будет увеличена.

По словам президента, по достижении 18-летнего возраста дети смогут потратить накопления на получение образования и приобретение собственного жилья в Украине. Глава государства заострил внимание на том, что олигархи после принятия закона станут инвесторами в будущее юных украинцев.

Лидер страны добавил, что подобный нормативно-правовой акт вносится на рассмотрение Рады впервые за всю историю независимой Украины.


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