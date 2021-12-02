Совместные группы по результатам ООН и правительства Туркменистана подвели итоги 2021 года

Пять созданных совместных групп по результатам (ГР) ООН и правительства Туркменистана в течение недели подводили итоги первого года двухсторонней работы в рамках программы по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021–2025 годы. Представители (ГР) договорились завершить в ближайшее время полную годовую отчётность и наметить планы на 2022 год. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре миссии ООН в Туркменистане.

Совместными комиссиями были проанализирована деятельность основных структур занятых в ЦУР и рассмотрены вопросы, возникшие при реализации совместных рабочих планов и программ, которые в будущем предстоит решить. Была дана оценка, которая демонстрирует прогресс Туркменистана в достижении Целей в области устойчивого развития и возможные риски, которые могут препятствовать прогрессу в социально-экономическом и экологическом измерениях и реализации принципа «никого не оставлять позади».

Группы по результатам были созданы по следующим ведущим 5-ти мониторинговым направлениям:

1. Верховенство закона и ведение менеджмента на основе интересов людей;

2. Твёрдая экономическая диверсификация, конкурентоспособность на финансовом рынке, наращивание торговли;

3. Понижение риска бедствий, адаптация, связанная с климатическими изменениями, а также и повышение устойчивости;

4. Развитие здравоохранения и услуг соцзащиты;

5. Доступность, повышение и качество образования.