﻿ Совместные группы по результатам ООН и правительства Туркменистана подвели итоги 2021 года » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:59 – Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства 
  • 19:04 – Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций 
  • 17:32 – В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт. 
  • 19:59 – Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Совместные группы по результатам ООН и правительства Туркменистана подвели итоги 2021 года

  • 02.12.2021, 16:10,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Совместные группы по результатам ООН и правительства Туркменистана подвели итоги 2021 годаПять созданных совместных групп по результатам (ГР) ООН и правительства Туркменистана в течение недели подводили итоги первого года двухсторонней работы в рамках программы по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021–2025 годы. Представители (ГР) договорились завершить в ближайшее время полную годовую отчётность и наметить планы на 2022 год. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре миссии ООН в Туркменистане.

Совместными комиссиями были проанализирована деятельность основных структур занятых в ЦУР и рассмотрены вопросы, возникшие при реализации совместных рабочих планов и программ, которые в будущем предстоит решить. Была дана оценка, которая демонстрирует прогресс Туркменистана в достижении Целей в области устойчивого развития и возможные риски, которые могут препятствовать прогрессу в социально-экономическом и экологическом измерениях и реализации принципа «никого не оставлять позади».

Группы по результатам были созданы по следующим ведущим 5-ти мониторинговым направлениям:

1. Верховенство закона и ведение менеджмента на основе интересов людей;

2. Твёрдая экономическая диверсификация, конкурентоспособность на финансовом рынке, наращивание торговли;

3. Понижение риска бедствий, адаптация, связанная  с климатическими изменениями, а также и повышение устойчивости;

4. Развитие здравоохранения и услуг соцзащиты;

5. Доступность, повышение и качество образования.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Туркменистане прошёл вебинар по финансированию программ развития
    » ПРООН и Туркменистан провели семинар по выполнению рекомендаций УПО
    » Ашхабад обозначил цели в развитии прав человека и гуманитарного права
    » Туркменские специалисты выступили на онлайн-встрече ПРООН по созданию площадки ЦУР
    » Туркменистан улучшит деятельность в области реализации целей устойчивого развития
    » Бердымухамедов принял постоянного координатора ООН Шлапаченко
    » Туркменистан подвёл промежуточные итоги партнёрства с Международным институтом океана
    » Туркменистан обсудил сотрудничество с ООН и ведущими финансовыми структурами
    » Президент утвердил лесную Нацпрограмму на 2021-2025 годы
    » В МИД Туркменистана приняли нового постоянного координатора ООН в стране
    » Депутаты Туркменистана поучаствовали на конференции парламентской ассамблеи ОЭС
    » Минздрав Туркменистана и Программа развития ООН запустили 3 новых проекта
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства

    • 19:59
    • 0
    • 0

    Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций

    • 19:04
    • 0
    • 0

    Владимир Путин принял верительные грамоты нового посла Таджикистана

    • 16:59
    • 0
    • 0

    Украинские дети будут получать плату за использование недр

    • 16:10
    • 0
    • 0

    Совместные группы по результатам ООН и правительства Туркменистана подвели итоги 2021 года

    • 16:10
    • 0
    • 0

    Президент Узбекистана и глава ФСБ обсудили обстановку в Афганистане

    • 13:48
    • 0
    • 0

    Туркменистан и Астрахань обсудили возможность открытия логистического центра в этой области

    • 13:11
    • 0
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 72663
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69586
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64524
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56876
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51917
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46272
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44438
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1087
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1075
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1027
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1076
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1082
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1045
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1062
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА