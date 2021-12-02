Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций



Под председательством руководителей консульских служб министерств иностранных дел казахской и армянской республик Бауыржана Акатаева и Артака Аветисян 30 ноября в онлайн-формате была организована очередная встреча между данными учреждениями стран для проведения консультаций касательно расширения партнёрства профильных ведомств, работа которых заключается в обеспечении охраны прав и интересов народа, внедрения многосторонних конвенций в этой отрасли. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Казахские политики предоставили презентацию своим собеседникам, где была показана подробная информация о проекте Международного финансового центра «Астана» по визам для инвесторов MultiPass. Это действие было выполнено для того, чтобы и дальше укреплять инвестклимат в Казахстане, а также привлекать зарубежных инвесторов в республику для формирования взаимовыгодного сотрудничества.

По результатам проведённых консультаций была выражена всестороння готовность с обеих сторон активно продолжать развивать двустороннее партнёрство по всем первоочерёдным аспектам консульских отношений и подписан соответствующий Протокол совещания.