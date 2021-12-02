﻿ Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:59 – Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства 
  • 19:04 – Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций 
  • 17:32 – В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт. 
  • 19:59 – Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций

Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций
Под председательством руководителей консульских служб министерств иностранных дел казахской и армянской республик Бауыржана Акатаева и Артака Аветисян 30 ноября в онлайн-формате была организована очередная встреча между данными учреждениями стран для проведения консультаций касательно расширения партнёрства профильных ведомств, работа которых заключается в обеспечении охраны прав и интересов народа, внедрения многосторонних конвенций в этой отрасли. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Казахские политики предоставили презентацию своим собеседникам, где была показана подробная информация о проекте Международного финансового центра «Астана» по визам для инвесторов MultiPass. Это действие было выполнено для того, чтобы и дальше укреплять инвестклимат в Казахстане, а также привлекать зарубежных инвесторов в республику для формирования взаимовыгодного сотрудничества. 

По результатам проведённых консультаций была выражена всестороння готовность с обеих сторон активно продолжать развивать двустороннее партнёрство по всем первоочерёдным аспектам консульских отношений и подписан соответствующий Протокол совещания.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Между МИД Грузии и Мексики прошли политические консультации
    » Ашхабад и Бухарест провели консульские консультации
    » Позиции Армении и Арцаха по восстановлению полноформатных переговоров с участием официального Степанакерта полностью совпадают
    » МИД Казахстана и Швеции провели третий раунд политических консультаций
    » Посол Туркменистана обсудил пути установления партнёрства с логистическими компаниями Казахстана
    » Консультации замглав МИД Украины и Армении прошли в Киеве
    » На заседании экспертной группы СНГ рассмотрели План межмидовских консультаций на 2022 год
    » Восточное партнерство важная площадка для содействия сотрудничеству Армении с ЕС — глава МИД
    » Туркменистан намерен привлечь зарубежных инвесторов вкладывать в проекты нефтегазовой отрасли
    » В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человека
    » Главы МИД Туркменистана и Кыргызстана обсудили предстоящую встречу лидеров стран Центральной Азии
    » В Ереване состоялись украинско-армянские консультации в консульской сфере
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства

    • 19:59
    • 0
    • 0

    Казахстанско-армянские консульские службы МИД организовали очередной раунд консультаций

    • 19:04
    • 0
    • 0

    Владимир Путин принял верительные грамоты нового посла Таджикистана

    • 16:59
    • 0
    • 0

    Украинские дети будут получать плату за использование недр

    • 16:10
    • 0
    • 0

    Совместные группы по результатам ООН и правительства Туркменистана подвели итоги 2021 года

    • 16:10
    • 0
    • 0

    Президент Узбекистана и глава ФСБ обсудили обстановку в Афганистане

    • 13:48
    • 0
    • 0

    Туркменистан и Астрахань обсудили возможность открытия логистического центра в этой области

    • 13:11
    • 0
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 72663
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69586
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64524
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56876
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51917
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46272
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44438
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1087
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1075
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1027
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1076
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1082
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1045
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1062
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА