Владимир Путин принял верительные грамоты нового посла Таджикистана

Глава Российской Федерации Владимир Путин 1 декабря принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Москве Давлатшоха Гулмахмадзода. По словам президента, страны являются хорошими партнёрами. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Торжественная церемония была организована в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. В ней также приняли участие вновь прибывшие послы Словакии, Вьетнама, Нигерии, Гвинеи, Сомали, Ганы, Австрии, Мавритании, Мьянмы, Бразилии, Анголы, Италии, Шри-Ланки, Бенина, Эквадора, Панамы, Эль-Сальвадора, Испании и Индии.

По словам Путина, Таджикистан — это надёжный союзник России. Кроме того, Душанбе — это добрый друг Москвы, добавил он. Особое внимание лидер РФ уделил успешному председательству центральноазиатской республики в ШОС и ОДКБ. Президент подчеркнул, что страны также активно взаимодействуют в рамках Содружества.

Российский лидер отметил, что Москва помогает Душанбе с расширением потенциала вооружённых сил.

Напомним, что ранее Давлатшоха Гулмахмадзода занимал пост зампремьер-министра.