Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства

Министр МИД Армении Арарат Мирзоян провёл переговоры с спикером Риксдага Швеции Андреасом Норленом в Стокгольме во время официального визита. Обсудили перспективы развития кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Напомним, что ранее состоялся в 2019 году визит спикера парламента в Армению.

Стороны обсудили возможности для расширения существующих межгосударственных взаимосвязей по многим направлениям.

В свою очередь, министр высоко оценил оказываемую поддержку по вопросам проведения демократических реформ, соблюдения прав человека, противодействия коррупции и укрепления межпарламентских связей.

Касаясь темы усиления двухстороннего партнерства, были рассмотрены предложения по выполнению соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, рассмотрели положение дел после 44-дневной войны против Арцаха, которое случилось по вине Азербайджана. Был озвучен призыв к международному сообществу содействовать установлению спокойствия в Южном Кавказе, а также помочь в возвращении задерживаемых людей и предоставить гуманитарную помощь.