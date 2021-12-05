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Комментариев из Смольного в отношении ЧП на «Водоканале» до сих пор не поступило

  • 05.12.2021, 15:56,
  • В Мире + Европа
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Комментариев из Смольного в отношении ЧП на «Водоканале» до сих пор не поступилоВласти Санкт-Петербурга третий день сохраняют молчание о трагедии, произошедшей на снегоплавильном пункте. Один из работников «Водоканала» попал под зубцы снегодробилки и скончался на месте. Общественность полагает, что смерть рабочего могла быть вызвана принуждением к нарушению техники безопасности для ускорения переработки снега. В Смольном не комментируют произошедшее. 

Пресс-релиз о случившемся выпустила лишь администрация ГУП «Водоканал», пообещавшая разобраться в причинах произошедшего и провести тщательное расследование. На сайте губернатора Александра Беглова и Смольного об инциденте не сказано ни слова. Из-за молчания властей неясно, какие меры будут приняты для исключения подобных ситуаций в будущем.

Городские власти обязаны обратить внимание на произошедшее. По заявлению источника в правоохранительных органах, обслуживающих сепараторную дробилку сотрудников заставляли нарушать правила техники безопасности ради увеличения эффективности работы. Также до сих пор неясно, окажут ли поддержку семье погибшего со стороны Смольного. 

Это актуально на фоне подозрения о принуждении к нарушению техники безопасности. С таким мнением выступил адвокат Янис Юкша, отметивший, что подобные случаи давления со стороны вышестоящих должностных лиц сейчас не редкость. 

«Есть конкретный собственник конкретной техники, который, очевидно, должен следить за техникой безопасности. Также если проверка этой техники, например, не проводилась, понесут наказание соответствующие должностные лица. Либо же те, кто эту технику поставляли», — отметил он. 

Напомним, пришедшие в Петербург циклоны принесли с собой снегопады, из-за чего город оказался парализован. Несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о том, что город готов к наступлению зимы, в Смольном не сумели справиться со снегом. Из-за несвоевременной уборки города в Петербурге возросло количество ДТП и травм среди пешеходов. 


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