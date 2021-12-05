Президент Казахстана дал высокую оценку эффективности деятельности органов прокуратуры страны

Глава казахской республики Касым-Жомарт Токаев 3 декабря ознакомился с предоставленным отчётом генпрокурора государства Гизата Нурдаулетова касательно нынешнего положения законности и правопорядка в стране, а также итогов работы учреждений прокуратуры. Выслушав отчёт, президент положительно отозвался о работе данных органов в рамках воплощения в жизнь его поручений, подчеркнув значимость дальнейшего обеспечения законности во всех секторах общественной жизни. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе казахского лидера.

Руководителю страны было доложено о работе профильных ведомств в области противостояния преступности, внедрения поручений по переходу на трёхзвенный образец уголовного дела. Отмечено, что тщательно изучено более 360 решений и актов следственных предприятий. По завершению надлежащих изучений прокуроры смогли предотвратить допущение необоснованного вовлечения в уголовную орбиту свыше 3 тыс. человек.

Кроме того, на рассмотрение президенту была предоставлена информация о деятельности, нацеленной на охрану всех интересов народа и предпринимателей. Подчёркнуто также, что с января этого года были защищены права более ста тысяч представителей бизнес-сферы, предотвращено свыше 1000 недоказанных проверок со стороны контрольно-надзорных органов.