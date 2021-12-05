Туркменистан в партнёрстве с ПРООН обеспечит трудоустройство лицам с инвалидностью

ПРООН в сотрудничестве с представителями туркменских властей по случаю наступившего Международного дня людей с инвалидностью 3 декабря провела очередной семинар в режиме видеоконференцсвязи, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением трудоустройства данной группы населения в государстве. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Программы развития ООН.

Основное внимание сторон было уделено обсуждению возможных перспектив и практических векторов касательно результативного обеспечения трудовой занятости людей с ограниченными возможностями в стране на открытом туркменском рынке труда, базируясь на прототип инклюзивной занятости. В данном контексте участники отметили, что нужно установить связи между заинтересованными предприятиями и объединениями для укрепления взаимодействия с госсектором и частными бизнесменами по решению этого вопроса.

Участвовавший на онлайн-мероприятии председатель программного департамента данного ПРООН в туркменской столице Ровшен Нурмухамедов заявил, что по итогам семинара будут налажены контакты между всеми заинтересованными лицами по продвижению образца трудовой обеспеченности инвалидов на открытом рынке государства, в рамках которой данный слой общества сожет получить нужное образование, включая средне-профессиональное и высшее, и важные профессиональные способности, которые были бы востребованы и применимы на трудовом рынке в гос- и частном секторах.