Центр ОБСЕ в Ашхабаде поможет Туркменистану вступить в ВТО

Ведущий грузинский эксперт Бондо Болквадзе в области развития торгового и транспортного сектора провёл семинар с туркменскими государственными представителями по основным критериям для вступления во всемирную торговую организацию, организованный Центром ОБСЕ в Ашхабаде. Как отметил глава миссии, за последние пять лет ОБСЕ значительно активизировала свою деятельность в сфере содействия торговле и продвижения принципов бесперебойного и безопасного транспорта и транзита. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе центра ОБСЕ в Туркменистане.

Семинар состоялся со 2 по 3 декабря по средствам видеосвязи. Эксперты из Грузии, учитывая требования организации, рассказали своим собеседникам основные моменты, в разработке национального законодательства, учитывая передовой опыт и другие новшества. Были обсуждены такие позиции как дополнения в нормативные акты, торговую деятельность, включая упрощение процедур торговли, ценообразование товаров, в том числе продуктов питания и сельхоз производстве, вопросы таможенных услуг и надбавки, интеллектуальная собственность, применяемые санитарные и фитосанитарные меры.

Отметим, что в конце ноября 2021 года Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО.