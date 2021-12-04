Президент Туркменистана выразил недовольство по выполненному объёму работ вице-премьера

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 3 декабря в рамках видеосвязи провёл расширенное заседание правительства, в ходе которого были обсуждены итоги работы отраслей народнохозяйственного комп­лекса за текущий год и рассмотрены проекты ряда документов. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Вице-премьер-министр Чарымырат Пурчеков доложил президенту об итогах деятельности курируемых строительного, промышленного и энергетического комплексов, государственного концерна «Türkmenhimiýa» и столичной администрации за одиннадцать месяцев текущего года.

Глава государства заслушав представленный отчёт выразил недовольство темпами строительных работ и отметил, что в 2022 году намечено увеличить количество возводимых объектов.

В связи с этим, была подчёркнута необходимость безотлагательного проведения преобразования в строительной сфере, а также, расширение объёмов промышленного производства стройматериалов и соответствующих средств.

По итогам заседания лидер нации объявил Пурчекову строгий выговор, подписав соответствующее распоряжение.