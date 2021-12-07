Президент Казахстана наградил лучших отечественных предпринимателей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 декабря в рамках торжественной церемонии награждения лауреатов президентских премий «Алтын сапа» и «Парыз», обратился к представителям отечественного бизнеса. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства особо отметил, что в Казахстане за 30 лет независимого развития созданы все условия для развития бизнеса и взращена многочисленная плеяда предпринимателей, соответствующих требованиям нового времени, которые и составляют главную движущую силу национальной экономки.

Токаев указал на твердую приверженность казахстанского бизнеса и международных компаний, работающих в стране, принципам социальной ответственности. В этом плане, была приведена в пример беспрецедентная помощь системе здравоохранения в разгар пандемии. Также было отмечено, что участники конкурса «Парыз» перечислили порядка 20 миллиардов тенге на социальные и благотворительные проекты, способствовали созданию 7 тысяч новых рабочих мест.

Президент выразил искреннюю признательность всем предпринимателям за вклад в процветание страны. Озвучив имена, одержавших верх в конкурсе, руководитель республики поздравил их и отметил, что надеется на то, что награды Родины придадут эффективный импульс их дальнейшей полезной работе.