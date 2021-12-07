Президент Таджикистана отметил заинтересованность в развитии сотрудничества с Кувейтом

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 7 декабря провёл встречу с генеральным директором кувейтского фонда арабского экономического развития Марваном Абдуллой аль-Ганимом. Рахмон отметил, что его страна поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества с дружественным и братским Кувейтом. Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Рахмон и аль-Ганим обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной сферах, в том числе реализацию проектов гидроэнергетики, а также цветной металлургии, легкой и пищевой промышленности, строительства, дорог и связи, туризма.

Взаимовыгодными сферами партнерства между двумя странами стороны назвали содействие в осуществлении отдельных программ в области сельского хозяйства, образования и здравоохранения, а также добычи и переработки полезных ископаемых.

Кроме того, был отмечен вклад кувейтского фонда арабского экономического развития в финансирование ряда проектов в Таджикистане, в том числе в реализацию 5 проектов в сфере транспорта и энергетики, которая осуществляется с 2001 года.