Президент Белоруссии призвал Башкортостан к реальному увеличению товарооборота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 декабря провёл переговоры с главой Республики Башкортостан, являющейся субъектом РФ Радием Хабировым. На них были обсуждены перспективы развития экономических взаимоотношений стран. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Лукашенко.

В разговоре с высоким гостем белорусский лидер подчеркнул, что у стран есть все возможности для более эффективного и тесного сотрудничества. Лукашенко призвал взять ориентир на восстановление товарооборота до суммы в 700 миллионов долларов. При этом он выразил уверенность, что хорошо поставленная работа позволит без особого труда достичь и миллиарда.

Как пояснил президент, если учесть богатые ресурсы Башкортостана и промышленный потенциал Белоруссии, то следует сделать уклон в сторону увеличения поставок продукции машиностроения.

В данном направлении Беларусь может предложить автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику, соответствующую всем современным стандартам. Это известные марки — «МАЗ», «МТЗ», «Гомсельмаш», «Амкодор», «БЕЛАЗ», а также лифты «Могилевлифтмаша», сказал президент Белоруссии.

Лукашенко дополнил, что одновременно белорусская сторона готова поделиться накопленным опытом и технологиями во многих отраслях.