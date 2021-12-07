Иранский лидер Раиси остался доволен итогами визита в Ашхабад

Лидер Исламской Республики Иран Сейиид Ибрахим Раиси 5 декабря дал оценку итогам своей рабочей поездки в Ашхабад, которая состоялась по случаю участия президента в 15-м саммите глав государств-участников Организации экономического сотрудничества. Соответствующий визит был отмечен, как плодотворный, сообщает информагентство IRNA.

Тема была затронута в рамках третьего телеобращения Раиси к гражданам с момента вступления в должность главы государства в августе 2021 года.

Он заострил внимание на том, что в столице Туркменистана были проведены важные переговоры, которые позволили урегулировать вопросы, остававшиеся нерешёнными около пяти лет. По его словам, в этом направлении акцент был сделан на вопросах транзита.

Лидер республики подчеркнул, что особую важность представляет подписанное Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном соглашение об обмене газом. Глава Ирана объяснил, что данный документ может стать неплохой основной для превращения ИРИ в транзитный хаб региона.

Напомним, что 27 ноября состоялась встреча Раиси с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны по большей части акцентировали внимание на вопросах торгово-экономического сотрудничества.