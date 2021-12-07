Бердымухамедов высоко оценил текущее состояние многопланового сотрудничества с Киргизией

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 декабря направил поздравительное послание главе Республики Киргизия Садыру Жапарову по случаю его дня рождения. Он пожелал кыргызскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и личного счастья, а также больших успехов в его ответственной государственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

В своём послании глава туркменского государства подчеркнул, что под мудрым руководством президента Жапарова, кыргызская республика уверенными шагами идёт по пути прогресса и проводит преобразования во многих областях жизни.

Было отмечено, что Ашхабад высоко оценивает нынешний уровень многопланового сотрудничества с Киргизией во всех сферах, интересующих обе стороны.

Туркменская сторона твёрдо убеждена в том, что традиционно братские и добрососедские отношения и впредь будут неуклонно укрепляться на благо народов Кыргызстана и Туркменистана.

Стоит отметить, что президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в этом году исполнилось 53 года.