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Ашхабадская тяжелоатлетка Полина Гурьева примет участие в ЧМ-2021 в Узбекистане

  • 08.12.2021, 16:15,
  • В Мире + Европа Спорт
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Ашхабадская тяжелоатлетка Полина Гурьева примет участие в ЧМ-2021 в УзбекистанеПредставители Туркменистана поборются за звание чемпиона мира 2021 года в чемпионате по тяжелой атлетике, который проходит в столице Узбекистана. Туркменскую команду по тяжелой атлетике представят 11 спортсменов, мужчин и женщин в различных весовых категориях. Также в состав сборной вошла ашхабадская тяжелоатлетка Полина Гурьева, обладательница серебряной олимпийской медали олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

Кроме того, в список явных претендентов от Туркменистана можно внести серебряного призёра Чемпионата мира 2017 года в США Реджепбая Реджепова и туркменскую спортсменку Юлдуз Джумабаеву, ставшую чемпионкой мира 2018 года среди женщин в весовой категории до 45 кг. Отметим, что звание чемпионки мира ей присуждено вместо ранее дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил Туньи Сукчароен из Таиланда. По поводу использования допинга перед выездом спортсмен был проведён семинар, специально организованный министерством спорта и молодёжной политики совместно с Национальным антидопинговым агентством и Федерацией тяжёлой атлетики Туркменистана.

Добавим, что в женском турнире также примут участие от Туркменистана Бягуль Бердыева (до 49 кг), Гульнабат Кадырова (до 71 кг) и Айсолтан Тойчиева (до 81 кг);  мужчины Сейитджан Мирзаев (до 61 кг), Максат Мередов (до 73 кг), Шатлык Шохрадов (до 81 кг), Рустам Аннабердыев (до 89 кг) и Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг).

В нынешнем чемпионате мира будут разыграны медали в 20-ти весовых категориях. Мероприятие закончится 17 декабря.


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