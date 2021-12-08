Президент Армении обсудит возможности развития сотрудничества с Катаром

Глава государства Армении Армен Саркисян 8 декабря прибыл в Катар для поведения ряда встреч с высокопоставленными представителями. Стороны рассмотрят перспективы углубления многопрофильной кооперации между дружественными государствами. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Сообщается, что состоится встреча Армена Саркисяна с шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани, эмиром Катара.

В ходе переговоров на высоком уровне, будут обсуждены широкий спектр вопросов касательно расширения межгосударственных и плодотворных взаимосвязей в политической, образовательной, культурной и экономической сферах. При этом будут рассмотрены новые возможности, позволяющие развивать дальнейшее сотрудничество в контексте региональных событий.

Главу государства Армении торжественно встретили Хамад бин Абдель Азиз Аль Кувари, государственный министр Катара и официальные представители в международном аэропорту Дохи. Были подняты государственные флаги Армении и Катара, а также выстроен почётный караул.