«СКА-1946» не даёт шансов «Спартаку»

МХК «Спартак» в домашнем матче регулярного сезона Париматч Молодёжной Хоккейной Лиги уступил гостям из Санкт-Петербурга команде «СКА-1946» — 0:3.

Матчи с ярославским «Локо» отняли у хозяева немало сил, а поражения 1:8 и 2:5 ещё и очень серьёзно огорчили. Тем более что красно-белые выбыли из первой «восьмёрки». А следом за «железнодорожниками» к «спартаковцам» приехал «СКА-1946». Как всегда очень мощный и солидный. У Ильи Горбушина есть немало лидеров. Вратарь Кирилл Герасимюк, который выиграл все 11 проведённых им матчей! В защите это Арслан Яруллин, Степан Анисимов, Арсений Коромыслов, а атаке Дмитрий Бучельников, Максим Кровяков, Гринорий Кузьмин, Егор Гурзанов, Владимир Мычёв, Андрей Проскурнин, Никита Дишковский. Сыграл за «сорок шестых» пять матчей и Матвей Мичков, забросив в них девять шайб! Естественно, что до плей-офф Матвей вряд ли появится в МХЛ. Но и без него в «СКА-1946» есть немало сильных хоккеистов.

А встреча началась с удаление в составе гостей. Но не зря ведь «1946-ые» являются лучшей командой в Лиге по «убиванию» меньшинства. И даже сильнейшие в этом плане «спартаковцы» пробить Бринкмана в этой попытке не смогли. В целом большую часть стартового периода подопечные Аркадия Андреева мало того, что ни в чём не уступали питерским талантам, так ещё создали несколько отличных моментов для взятия ворот. Тот же Ефимов выходил один на один. А ещё однажды красно-белые успешно отстояли в меньшинстве. Однако своё второе большинство «СКА-1946» использовал, усилиями Никиты Дишковского. Вот вам и класс. Что и ещё раз подтвердил на 18-й минуте Сычёв, которого вывел на ударную позицию Кровяков. 0:2. То есть, надо не просто неплохо играть, надо реализовывать свои моменты. А с этим у команды Ильи Горбушина дело явно обстояло получше.

Как показали дальнейшие события, на этом можно было бы игру и заканчивать. На протяжении второго периода гости были активнее, но не сказать, чтобы лезли из кожи вон. И счёт не изменился.

В начале третьего отрезка хозяева попытались перехватить инициативу, «скашники» не упускали игру из-под своего контроля. А на 56-й минуте Дишковский окончательно обезопасил свою команду от посягательств со стороны хозяев.

0:3 – «СКА-1946» уверенно разбирается со «Спартаком». Завтра в 17.00 команды встретятся ещё раз.

Хоккей. Париматч Молодёжная Хоккейная Лига. Регулярный Чемпионат.

МХК «Спартак» Москва – «СКА-1946» Санкт-Петербург – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: 10:29. Дишковский (Березовский, Кузьмин), 0:1, 17:58. Сычёв (Кровяков), 0:2, 55:24. Дишковский, 0:3.

Вратари: Канаев – Бринкман.

Броски: 54(32)-55(33).

Штраф: 12-12.

Главные судьи – Александр Комаров, Вадим Фатихов.

8 декабря 2021 года. Москва. МСА «Лужники». 155 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.