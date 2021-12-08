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Алмаз растопил «Мурман» и принёс победу «Динамо»

  • 08.12.2021, 19:03,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

8 декабря московское «Динамо» в очередном матче Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлига-2021/2022 обыграло в Красногорске мурманский «Мурман» 6:3 и одержало свою девятую победу со старта. Покер сделал самый результативный хоккеист текущего сезона в составе столичной команды Алмаз Миргазов.



Конечно, все успехи столичного «Динамо» замешаны на тяжёлой работе и на связующех всех идеях Евгения Иванушкина. Как же здорово, что у великого игрока пока всё получается и на тренерском поприще. Победа в Кубке России, Суперкубке – в новом сезоне уже есть два титула. Но понятно, что всем болельщикам бело-голубого клуба хочется увидеть на своих любимцах золотые медали чемпионата страны. В прошлом сезоне «Динамо» оступилось в финале, проиграв «Енисею» в Красноярске. Там проходил финальный матч. Где будет проведён главный матч сезона 2021/2022 пока неизвестно, но заявки ФХМР уже принимает. То дело будущего, а пока вернёмся к настоящему.





Состав у «Динамо» выглядит настоящим монолитом. Роман Черных надёжен в воротах, а его всегда может подменить Максим Болотов. Иван Щеглов, Валерий Ивкин, Артём Бутенко, Никита Юрлов не только цементируют оборону, но ещё и забивают в чужие ворота.





Роман Дарковский становится настоящим алмазом. А первый бриллиант в «Динамо» это, конечно, Алмаз Миргазов, который перешёл в клуб перед сезоном. Дарковский забил уже 15 мячей, а Миргазов 25. И речь только о чемпионате! А дуэт Янис Бефус – Никита Иванов разрывают сейчас любую защиту. На двоих эти ребята наколотили 19 мячей. Прекрасен в центре поля Олег Толстихин, а умудрённый опытом Сергей Шабуров в свои 43 года выглядит на льду великолепно. Не забудем мы и о прогрессирующих Егоре Рагулине и Богдане Павенском. Плюс всегда могут сказать своё слово Егор Ахманаев, Евгений Филиппов и Виктор Чернышёв. Важной частью игры является и Максим Василенко.





У «Мурмана», которых тренирует Олег Батов, таких ресурсов нет. И главный тренер гостей опирается на Антона Ахмерова, Александра Усова, Дмитрия Черных, Алексея Ибатулова, Олега Тарнаруцкого, Михаила Красикова, Артёма Шеховцова и Константина Зубарева. И перед приездом в Красногорск они обыграли у себя дома «Волгу» 3:1 и сыграли вничью со «Стартом» 3:3.





В Красногорске ничего не меняется. Уже много-много лет. Как и качество льда. На улице «минус», а на вид искусственный лёд, как будто плавится под солнцем. Однако это только так кажется, на морозе он быстро схватывается. Чуть позже мне удалось выяснить, что некоторые проблемы со льдом всё-таки существуют. Болельщикам при входе раздают бесплатные билеты. И человек 50 любителей бенди к 13.00 в будний день на стадион «Зоркий» приехали или пришли. (В протоколе в итоге значилась цифра 132). Это, конечно, вместе с жёнами хоккеистов. Кстати, вместе с ними из пресс-центра я и наблюдал за матчем. Опять же всё по-прежнему – за стеной заслуженные ветераны и VIP-персоны, а у нас тепло и wi-fi работает.





Между тем, «динамовцы» не смогли реализовать свои шансы на первых минутах, когда Александр Дубровский парировал удар Никиты Иванова, а вскоре Даниил Тюкавин, да-да, родной брат футболиста Константина, который весь матч наблюдал за игрой не из тёплого пресс-центра, а с трибуны, заработал для «Мурмана» пенальти, вынудив Ивкина нарушить правила. И Михаил Красиков «с точки» не промахнулся. Время шло,  а «динамовцы» никак не могли сравнять счёт. И как ни странно, отыгрались хозяева будучи в меньшинстве. После углового от свои ворот. Роман Черных ввёл мяч рукой на Алмаза Миргазова, тот убежал один на один и спокойно переиграл вратаря. 1:1. После этого преимущество уже полностью перешло под контроль бело-голубых. Только вот создать каких-то супермоментов подопечным Евгения Иванушкина не удавалось. А мурманчане не просто спокойно оборонялись, но и в целом смотрелись весьма достойно. А для того, чтобы прорвать оборону гостей с Белого моря нужны были нестандартные действия. И включаться на полную мощь. И под занавес тайма Никита Иванов заработал «пенальти» после сольного прохода. Его сбил Дубровский. Двенадцатиметровый уверенно реализовал Миргазов. А уже в компенсированное время Богдан Павенский роскошным дальним ударом поразил верхний угол ворот. 3:1.





Однако гости не пали духом. И если хозяева два «корнера» на старте второй половины не использовали, то опытнейший Зубарев бросил, именно бросил, а ударил, идеально. 3:2. Наконец, и хозяева тоже реализовали подачу от угловой отметки. И сделал это Алмаз Миргазов. Именно Алмаз отправил в ворота мурманской команды и следующий мяч. И опять после углового. Кстати, между этими голами в ворота «Динамо» был назначен второй «пенальти». На этот раз Роман Черных дуэль у Красикова выиграл. Ну а Никита Иванов уже, как говорится, бил на поражение. 6:2. Стоит отдать должное и «Мурману». Михаил Красиков последнее слово в матче оставил за собой.





6:3 — «Динамо» одерживает очередную победу. А на несколько скованных действиях команды хозяев, конечно, сказывался тот факт, что в субботу им предстоит сыграть с архангельским «Водником». Ну а команде Олега Батова спасибо за оказанное сопротивление. Честное слово, «Мурман» играл в хоккей и это приятно. Но класс «Динамо» куда выше. И бело-голубые это доказали.





Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига – 2021/2022.





«Динамо» Москва – «Мурман» Мурманск –   (3:1)





Голы: Красиков, 10, 0:1 (пен), Миргазов, 1:1, Миргазов, 45+, 2:1 (пен), Павенский, 45+, 3:1, Зубарев, 52, 3:2 (угловой), Миргазов, 56, 4:2 (угловой), Миргазов, 73, 5:2 (угловой), Иванов, 79, 6:2, Красиков, 81, 6:3.





Нереализованный пенальти: Красиков, 64 (вратарь).





«Динамо»: Черных (к), Щеглов, Ивкин, Бутенко, Толстихин, Бефус, Филиппов, Василенко, Миргазов, Дарковский, Иванов.





Запасные: Болотов, Юрлов, Рагулин, Шабуров, Ахманаев, Павенский, Чернышёв.





«Мурман»: Дубровский, Костоусов, Усов (к), Матвеев, Лихачёв, Ибатуллов, Гаврилов, Тарнаруцкий, Тюкавин, Артём Шеховцов, Красиков.





Запасные: Ахмеров, Черных, Лисюк, Никита Шеховцов, Гладышев, Дмитров, Зубарев.





Судьи – Евгений Лебедев, Евгений Толщин, Андрей Лакин (все — Красноярск).





8 декабря 2021 года. Красногорск. «Минус» 7 градусов. Стадион «Зоркий». 132 зрителя.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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