В Москве пройдут соревнования по BMX и самокат-фристайлу, скейтбордингу с участниками Олимпийской сборной России

11 декабря в скейт-парке Gorilla x Rampstroy House при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдут соревнования в дисциплинах BMX и самокат-фристайл, скейтбординг, где примут участие ведущие профессиональные спортсмены и участники Олимпийской сборной России.

AG Tour — мероприятие, которое претендует стать одним из ключевых событий в мире российского экстремального спорта и в этом году пройдёт впервые. Гостей ждут соревнования по самокату и BMX-фристайлу, скейтбордингу, где 20 профессиональных спортсменов в каждом направлении, поборются за призовые места в дисциплинах стрит, парк в формате джем-сессии. Каждый участник должен пройти квалификацию, где судьи оценивают стиль исполнения трюков, качество использования площадки и технику. В финале победитель определяется по двум попыткам – лучшая идет в зачет.

Соревнования пройдут в скейт-парке Gorilla x Rampstroy House – один из самых лучших парков Москвы, который отвечает всем международным правилам. Начало 11 декабря в 14:30.

Источник: Пресс-служба AG Tour.

Фото: Алексей Костин