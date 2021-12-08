«Крылья Советов» — «Русские Витязи»: последний шанс расправить крылья?

9 и 10 декабря в Сетуни в рамках регулярного Чемпионата Молодёжной Хоккейной Лиги столичные «Крылья Советов» примут подмосковных «Русских Витязей».

«Русские Витязи» и «Крылья Советов» недавно играли в Подольске и тогда команды обменялись победами. В первой встрече сильнее были столичная команда 4:2, а в ответной хозяева взяли убедительный реванш 5:1. И вот новое рандеву в Москве. «Крылышкам» победа очень нужна. Ведь они вне зоны «плей-офф», команда Рустэма Камалетдинова будет стремиться подняться выше седьмого места. И совсем не исключёно, что в Сетуни команды вновь обменяются победами.

Прогноз – 4:2, 2:5.

Хоккей. Париматч Чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги – Первенство России среди юниоров до 21 года. Регулярный чемпионат-2021/2022.

«Крылья Советов» Москва — «Русские Витязи» Московская область

9 и 10 декабря 2021 года. Москва. УДС «Крылья Советов». Начало матчей в 19.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.