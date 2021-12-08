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«Крылья Советов» — «Русские Витязи»: последний шанс расправить крылья?

  • 08.12.2021, 20:38,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

9 и 10 декабря в Сетуни в рамках регулярного Чемпионата Молодёжной Хоккейной Лиги столичные «Крылья Советов» примут подмосковных «Русских Витязей».



«Русские Витязи» и «Крылья Советов» недавно играли в Подольске и тогда команды обменялись победами. В первой встрече сильнее были столичная команда 4:2, а в ответной хозяева взяли убедительный реванш 5:1. И вот новое рандеву в Москве. «Крылышкам» победа очень нужна. Ведь они вне зоны «плей-офф», команда Рустэма Камалетдинова будет стремиться подняться выше седьмого места. И совсем не исключёно, что в Сетуни команды вновь обменяются победами.





Прогноз – 4:2, 2:5.





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«Крылья Советов» Москва — «Русские Витязи» Московская область





9 и 10 декабря 2021 года. Москва. УДС «Крылья Советов». Начало матчей в 19.00.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Наталья Бухарева.


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