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Узбекистан и Италия обсудили продвижение сотрудничества в различных сферах

Узбекистан и Италия обсудили продвижение сотрудничества в различных сферахПредседатель МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 декабря встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в рамках формата «Италия – Центральная Азия». Обсуждены пути разрешения проблем в экологической области в регионе, устранения транснациональных угроз экстремизма и терроризма, сохранения межнационального согласия, дружественных и братских связей народов, передаёт пресс-служба узбекского дипведомства.

Представители сторон обсудили текущее положение и возможности партнёрства между государствами Центральной Азии и Италией, отметили потребность совместного реагирования на современные вызовы и угрозы.

В рамках сессионных собраний рассмотрены структуры наращивания регионального экономического сотрудничества, совершенствования эффективности взаимодействия в области торговли и инвестиций. Внимание уделено реализации общих проектов в сферах энергетики, агропромышленного бизнеса и промышленного оборудования. Организованы приоритетные направления совместных усилий в сфере здравоохранения, с обменом мнениями по мерам противодействия пандемии и преодолению её последствий.

Также, проведён круглый стол на тему: «Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Центральной Азией и Италией». 


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