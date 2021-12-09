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Состоялось заседание экспертной группы ООН и банковского сектора Туркменистана по реализации ЦУР

Состоялось заседание экспертной группы ООН и банковского сектора Туркменистана по реализации ЦУРВ Туркменистане состоялось заседание совместной экспертной группы ООН и банковского сектора Туркменистана по реализации программы ЦУР. Эксперт по устойчивому развитию Финансовой инициативы ЮНЕП Йоханна Дихтль проинформировала участников мероприятия о важности обеспечения устойчивого развития, рассказав о принципах ответственного банковского дела. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

В ходе мероприятия представители обсудили работу и задачи, проводимые в рамках реализации целей устойчивого развития в банковском секторе, в том числе внедрение новшеств мирового опыта, прозрачность проводимых операций, статистической отчетности, согласованность действий, правильную постановку целей.

— Для достижения Повестки дня на период до 2030 года и Целей устойчивого развития очень важно активное участие всех заинтересованных сторон, включая банковский сектор экономики, — подчеркнула специалист ЮНЕП Йоханна Дихтль.

Обсуждая работу банковской сферы на заседании прозвучало, что в настоящее время есть определённый прогресс по ЦУР в этом направлении.

В заседании приняли участие банкиры, представители министерства финансов и экономики,  торговли и внешнеэкономических связей, иностранных дел, труда и социальной защиты населения Туркменистана, госкомитета по статистике.


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