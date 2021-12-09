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ПРООН консультирует Туркменистан по проведению ОФР

  • 09.12.2021, 17:44,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

ПРООН консультирует Туркменистан по проведению ОФРТуркменистан продолжает работу и сотрудничество в рамках успешной реализации региональной платформы по ЦУР в Центральной Азии, которая финансируется Европейским Союзом. В числе первостепенных задач является проведению Оценки финансирования развития (ОФР), этап разработки платформы Комплексного национального механизма финансирования ЦУР «Оценка и диагностика». 8 декабря представительства ПРООН в Туркменистане и Казахстане провели региональный семинар, где специалисты организации, совместно с представителями стран-ЦА, кроме определения общих понятий и регламентных абзацев по ОФР, поделились конкретными случаями, результатами, подходами, которые страны применяли при проведении Оценки финансирования развития у себя. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре ПРООН в Ашхабаде.

Данная оценка широко применяет для последующего определения условий финансирования ЦУР в стране, том числе с целью выявления всех открытых и потенциальных источников финансирования, включая государственные, частные, международные и другие источники.

Как отмечено, семинар прошёл весьма информативным и полезным с точки зрения взаимного обучения и получения практического опыта по общему процессу ОФР. Проведение таких онлайн-семинаров должно будет содействовать в результативном проведении ОФР в Туркменистане.  

В семинаре приняли участие международный консультант по вопросам финансов в области ЦУР Тим Строусон, эксперты и специалисты из Стамбульского регионального хаба ПРООН Сурен Погосян, Михаил Пелях, Елена Данилова, представители минфинансов и экономики Туркменистана, министерств и государственных ведомств — членов Совместной экспертной группы по финансированию ЦУР, национальные партнеры из Республики Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.


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