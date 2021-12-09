Бердымухамедов направил поздравительное письмо новому канцлеру Германии

Руководитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8 декабря направил поздравительное письмо новому германскому канцлеру Олафу Шольцу в связи с его вступлением на данный пост. Пользуясь моментом, туркменский глава от лично своего лица и от имени всего народа искренне пожелал ему крепчайшего здоровья, дальнейших успехов на занимаемом посту, счастья и эффективного процветания его страны. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

В послании Бердымухамедова говорилось о том, что сотрудничество между туркмено-германским обществом выстраивается на основе равноправия, обоюдного уважения и доверия. В данном контексте с туркменской стороны выражена уверенность в том, что совместными действиями можно вывести взаимовыгодные отношения на более высокий уровень.

Напомним, что оба государства на протяжении долгих лет активно сотрудничают для укрепления двустороннего партнёрства по таким приоритетным направлениям, как политика, экономика, наука, здравоохранение, торговля, культура и другие. С каждым годом увеличивается объём взаимного товарооборота, а также расширяется взаимодействие между бизнес-кругами стран.