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Власти Молдовы ввели запрет на строительство заправочных станций на полгода

  • 09.12.2021, 22:17,
  • В Мире + Европа
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Власти Молдовы ввели запрет на строительство заправочных станций на полгодаПравительство Молдовы 9 декабря в ходе заседания одобрило законопроект, который предусматривает внесение изменений в ряд нормативных актов, касающихся деятельности операторов рынка нефтепродуктов. Так, согласно решению кабмина, в стране вводится мораторий на полгода на выдачу разрешений на строительство АЗС, на которых продаются нефтепродукты и сжиженный газ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Согласно документу, будет отменен фиксированный лицензионный сбор, который сейчас составляет 260 тысяч леев за импорт, и применен общий лицензионный сбор в размере 3 250 леев.

Сообщается, что эта мера принята после констатации неравномерного применения лицензионных сборов на импорт и оптовую продажу бензина и дизельного топлива, а также на импорт и оптовую продажу сжиженного газа.

В то же время предлагается ввести сбор в составе акцизов на импорт нефтепродуктов в размере десяти леев за тонну.

Включение этих сборов облегчит доступ новых операторов с низкими мощностями к оптовому топливному рынку, поскольку они не будут нести никаких последующих затрат при ведении бизнеса.


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