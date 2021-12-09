Туркменистан будет содействовать обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии

Замглавы внешнеполитического ведомства Туркменистана Вепа Хаджиев 8 декабря выступил от имени государства на заседании заместителей руководителей МИД Центральноазиатских стран. Хаджиев сообщил участникам встречи о готовности страны укрепить многостороннее сотрудничество с соседями во благо обеспечения устойчивого развития, безопасности, и роста экономики в регионе. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Туркменский чиновник заявил, что необходимо расширить и эффективно осуществить в данном регионе Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединённых Наций и Совместный план действий по борьбе с террористическим движением. В данном контексте, он подчеркнул, что на сегодняшний день страны ЦА занимаются реализацией деятельности над проектом усовершенствованного Совместного плана действий на следующие десять лет.

Также Хаджиев проинформировал своих собеседников о том, что Туркменистан окажет всестороннюю помощь в дальнейшем развитии таких диалоговых платформ, как Академия превентивной дипломатии для молодёжи и Диалог женщин Центральноазиатских стран.