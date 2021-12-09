Глава МИД Таджикистана обсудил в Ташкенте вопросы афганской проблематики

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 8 декабря принял участие в во второй министерской конференции «Италия — Центральная Азия» в формате C5+1. Мероприятие состоялось в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с текущими угрозами и вызовами, включая ситуацию в Афганистане, актуальные вопросы регионального сотрудничества в области экономики и здравоохранения, а также перспективы развития научного сотрудничества между Италией и Центральной Азией.

Кроме того, на полях мероприятия, глава таджикского МИД провёл встречу с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Участники встречи рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере политики, экономики и гуманитарной области между двумя странами.

Помимо этого, официальные лица обменялись мнениями по другим актуальным вопросам региона, в том числе по ситуации в Афганистане.

Напомним, что Таджикистан выступает за создание инклюзивного правительства в соседней стране и сохранение прав граждан той республики.