В Туркменистане подведены итоги письменного конкурса по правам человека

В офисе ООН в Туркменистане 10 декабря прошло награждение призёров письменного конкурса по правам человека, проведённого по случаю Международного дня прав человека, который ежегодно отмечают в этот день. Цель проводимого Институтом государства, права и демократии совместно с ПРООН мероприятия повышение знаний студентов Туркменистана о правах человека. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре ПРООН.

— Организация и проведение подобных конкурсов будет способствовать развитию исследовательских и творческих навыков будущих дипломатов, политиков, правоведов страны в целях продвижения прав человека в стране и во всем мире — сказала Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян.

Основной тематикой данного конкурса является роль норм международного права, международное сотрудничество и национальные механизмы защиты прав человека, имплементация международного права на национальном уровне.

Жюри, состоящее из преподавателей, юристов, дипломатов, специалистов ПРООН, по достоинству оценило работы, предложенные студентами на данном конкурсе.

Так призы за первое место получили сразу три человека Айболек Амангельдиева (ИМО МИДТ), Чары Рахманов (ТГУ), Дияр Ыхтыяров (ТГУ). На втором месте Огулбиби Мамметгурбанова (ТГУ) и Хатыджа Довлетназарова (ИМО МИДТ), третье место поделили учащиеся ИМО МИДТ Джахан Ораева и Тофе Хошанова.

Также были отмечены за содержательность работы Сердара Джепбарова (ИМО МИДТ) и Айжан Матиевой (ТГУ).