Президент Туркменистана получил поздравительные послания

Генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества Хусрав Нозири 9 декабря направил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное послание по случаю Дня Образования ОЭС. Он выразил искреннюю признательность президенту, а также поздравил его с этим событием. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В том числе, он поздравил туркменское правительство с успешным проведением 15-го Саммита ОЭС, которому предшествовало 25-е заседание Совета министров иностранных дел стран ОЭС.

Кроме того, главе государства также направил послание генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

Он выразил признательность Бердымухамедову за вклад в проведение 8-го Саммита тюркских государств, который состоялся 12 ноября 2021 года в Стамбуле.

Согласно сообщению, форум привлёк внимание мирового сообщества, добавив, что эта встреча высокого уровня имеет важное историческое значение для укрепления единства и солидарности тюркских государств.

Амреев выразил уверенность, что укрепление связей Туркменистаном внесёт весомый вклад в развитие и укрепление единства тюркского мира.