Президент Армении рассмотрел новые перспективы взаимодействия с Катаром

Глава государства Армении Армен Саркисян 9 декабря встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом Бин Хамадом Аль Тани. Были рассмотрены возможности для усиления сотрудничества между странами. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.
В ходе встречи, эмир Катара дал высокую оценку армяно-катарским отношениям, которые строится на доверии и общении.
Президент Армении констатировал заинтересованность в расширении спектра сотрудничества с государствами Персидского залива, а также главным бизнес партнером Катаром.
Кроме того, Армен Саркисян рассказал о положении дел в стране и задачах.
Собеседники согласились о существовании потенциала для кооперации в сфере финансов и банковского дела, науки и образования, туризма, изменения климата и туризма. При этом были упомянуты принятые, но не выполненные соглашения, из-за распространения коронавируса, которые следует реализовать в будущем.
Особое внимание было обращено инициативе АТОМ, способствующей развитию технологий в Армении, в рамках которой предполагается совместная действия.