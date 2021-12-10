﻿ Президент Армении рассмотрел новые перспективы взаимодействия с Катаром » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 20:32 – Лукашенко в рамках эфира ВЕАЭС озвучил призывы о консолидации усилий 
  • 18:25 – Президент Армении обсудит возможности развития сотрудничества с Катаром 
  • 17:32 – В Ереване открыли новую электростанцию с комбинированным парогазовым циклом мощностью 254 МВт. 
  • 19:59 – Глава МИД Армении и спикер парламента Швеции обсудили вопросы по развитию партнёрства 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Армении рассмотрел новые перспективы взаимодействия с Катаром

  • 10.12.2021, 18:33,
  • В Мире + Европа Армения Политика
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Армении рассмотрел новые перспективы взаимодействия с Катаром
Глава государства Армении Армен Саркисян 9 декабря встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом Бин Хамадом Аль Тани. Были рассмотрены возможности для усиления сотрудничества между странами. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

В ходе встречи, эмир Катара дал высокую оценку армяно-катарским отношениям, которые строится на доверии и общении.

Президент Армении констатировал заинтересованность в расширении спектра сотрудничества с государствами Персидского залива, а также главным бизнес партнером Катаром.

Кроме того, Армен Саркисян рассказал о положении дел в стране и задачах.

Собеседники согласились о существовании потенциала для кооперации в сфере финансов и банковского дела, науки и образования, туризма, изменения климата и туризма. При этом были упомянуты принятые, но не выполненные соглашения, из-за распространения коронавируса, которые следует реализовать в будущем.

Особое внимание было обращено инициативе АТОМ, способствующей развитию технологий в Армении, в рамках которой предполагается совместная действия.


  •   Просмотров Сегодня: 23

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Армении обсудит возможности развития сотрудничества с Катаром
    » Президент Таджикистана созвонился с эмиром Катара
    » Во Дворце Эмира Катара состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Армена Саркисяна
    » Президент Армении Армен Саркисян принял возглавляемую председателем КС Германии делегацию
    » Президент Армении встретился с главой Сербии и бывшим вице-президентом США Джо Байденом
    » Эмир пригласил президента Армении посетить Катар
    » Президент Армении встретился с наследным принцем ОАЭ
    » Президент Армении встретился с Додоном и Кальюлайд
    » Армения придает большое значение отношениям высокого уровня с Ираном
    » Инвестиционные возможности Армении обсуждены с представителями деловых кругов Катара и Китая
    » Президент Армении Армен Саркисян встретился с иностранными гостями
    » Президенты Армении и Ирана направили послания эмиру Катара
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Лукашенко в рамках эфира ВЕАЭС озвучил призывы о консолидации усилий

    • 20:32
    • 34
    • 0

    Кишинев предпринял первые шаги по борьбе с российским вещанием

    • 19:30
    • 23
    • 0

    Президент Армении рассмотрел новые перспективы взаимодействия с Катаром

    • 18:33
    • 23
    • 0

    В Туркменистане подведены итоги письменного конкурса по правам человека

    • 17:32
    • 21
    • 0

    Президент Туркменистана получил поздравительные послания

    • 16:24
    • 27
    • 0

    Делегация Туркменистана поучаствовала на презентации программы БОМКА по управлению границами в ЦА

    • 15:28
    • 18
    • 0

    Шавкат Мирзиёев оценил проекты по развитию туристического потенциала Самаркандской области

    • 14:03
    • 26
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 73131
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69770
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64706
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 57048
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 52079
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46441
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44595
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1249
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1231
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1193
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1248
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1255
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1207
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1218
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА