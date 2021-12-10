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Лукашенко в рамках эфира ВЕАЭС озвучил призывы о консолидации усилий

  • 10.12.2021, 20:32,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко в рамках эфира ВЕАЭС озвучил призывы о консолидации усилийПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 10 декабря принял участие в дистанционном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В обращении к участникам форума, президент сделал особый акцент на том, что страны ЕАЭС в различной степени подвержены давлению Запада, которое в последствии будет только нарастать. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что есть сведения о том, что в МИДы стран ЕАЭС уже прибывают западные визитёры с целью уговорить подключиться к давлению на Беларусь. Президент констатировал, что против Белоруссии объявлен пятый пакет санкций и это прямое экономическое удушение страны.

Белорусский лидер выразил признательность РФ и остальным странам Союза за оказываемую посильную поддержку. Он подчеркнул, что страны будут настраивать против и просить подключиться к санкциям. Также Лукашенко добавил, что Запад не ограничиться давлением только на Белоруссию и Россию.

В разрезе данной проблемы, глава Республики Беларусь призвал всем быть вместе, потому что экономический прессинг далее будет только усиливаться. Президент заявил о том, что «реальная целеустремлённость Запада состоит в планомерном уничтожении конкурентов, а существующая ситуация показывает, что в той стороне у нас друзей нет».


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