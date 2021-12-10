Кишинев предпринял первые шаги по борьбе с российским вещанием

Председатель Социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин заявил, что парламент республики разрабатывает новый законопроект в сфере телевещания. Согласно документу, на местном телевидении будет запрещено показывать российские передачи, в том числе и фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «Независимая газета».

Политик напомнил, что ранее президент республики Майи Санду выступила с заявлением о необходимости противостояния «российской пропаганде». По его мнению, в возникновении данной ситуации в определенной степени есть и вина России. Телеканалы РФ в Молдавии выражают только одну точку зрения.

Еще одним доказательством решительного настроя молдавского лидера в этом вопросе является роспуск Совета по телевидению и радиовещанию (СТР). Примечательно, что тот состав считался независимым и еще не доработал свой срок. Спикер уверен, что новый СТР будет сформирован только из «проверенных» людей, и структура, таким образом, лишится независимости.

Стоит отметить, что журналисты газеты «Молдавские ведомости» не поддерживают позицию руководства страны в отношении запрета российских телепередач. Они считают, что в таком случае нужно запретить и вещание румынских передач, в которых звучат призывы к объединению двух государств. Румынию также можно обвинить в попытке подорвать молдавскую государственность.

Эксперт клуба политологов «Сфера» Сергей Луполенко озвучил причины, по которым Санду объявила «войну» российским СМИ.