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Кишинев предпринял первые шаги по борьбе с российским вещанием

  • 10.12.2021, 19:30,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Кишинев предпринял первые шаги по борьбе с российским вещаниемПредседатель Социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин заявил, что парламент республики разрабатывает новый законопроект в сфере телевещания. Согласно документу, на местном телевидении будет запрещено показывать российские передачи, в том числе и фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «Независимая газета»

Политик напомнил, что ранее президент республики Майи Санду выступила с заявлением о необходимости противостояния «российской пропаганде». По его мнению, в возникновении данной ситуации в определенной степени есть и вина России. Телеканалы РФ в Молдавии выражают только одну точку зрения.   

Еще одним доказательством решительного настроя молдавского лидера в этом вопросе является роспуск Совета по телевидению и радиовещанию (СТР). Примечательно, что тот состав считался независимым и еще не доработал свой срок. Спикер уверен, что новый СТР будет сформирован только из «проверенных» людей, и структура, таким образом, лишится независимости.         

Стоит отметить, что журналисты газеты «Молдавские ведомости» не поддерживают позицию руководства страны в отношении запрета российских телепередач. Они считают, что в таком случае нужно запретить и вещание румынских передач, в которых звучат призывы к объединению двух государств. Румынию также можно обвинить в попытке подорвать молдавскую государственность.

Эксперт клуба политологов «Сфера» Сергей Луполенко озвучил причины, по которым Санду объявила «войну» российским СМИ. 

«Нынешнего президента Молдавии трудно назвать пророссийским. Поэтому активность главы государства в отношении российских средств массовой информации говорит об интересе со стороны жителей республики к событиям в сфере политики, экономики и культуры России. Многие считают трагедией развал СССР, продолжают гордиться нашими общими победами и достижениями. Похоже, поток информации из Евросоюза не создает должный уровень оптимизма, а положение беднейшей страны Европы увеличивает степень зависимости власти от настроений в обществе», - прокомментировал редакции SNG.Today эксперт. 


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