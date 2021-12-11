Армения стала самой популярной у россиян страной для зимовки
Источник:FMG NEWS
В этом сезоне она опередила Таиланд, Турцию, Азербайджан и Шри-Ланку, сообщил сервис «Яндекс. Путешествия». Эксперты проанализировали запросы на длительное пребывание — не менее 4 недель.
Туроператоры подтвердили, что спрос на поездки в Ереван вырос на 80%. Чаще всего туда хотят перебраться семейные люди средних лет, которые ранее уже бывали в Армении.
Преимущества этого направления:
- Относительно короткий по времени и недорогой перелёт
- Дружелюбное отношение к россиянам
- Отсутствие языкового барьера
- Близкая религиозная среда
- Тёплая зима
- Развитая городская инфраструктура и множество мест для экскурсий и отдыха — от древних монастырей и храмов до горнолыжных курортов
- Наличие школ для русскоязычных детей
- Стабильный и быстрый интернет
- Низкий бюджет проживания
Билеты туда-обратно Москва-Ереван-Москва обойдутся примерно в 16 тыс. руб. Стоимость арендного жилья в столице Армении 25-45 тыс. руб.
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