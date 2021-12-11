﻿ Армения стала самой популярной у россиян страной для зимовки

В этом сезоне она опередила Таиланд, Турцию, Азербайджан и Шри-Ланку, сообщил сервис «Яндекс. Путешествия». Эксперты проанализировали запросы на длительное пребывание — не менее 4 недель.



Туроператоры подтвердили, что спрос на поездки в Ереван вырос на 80%. Чаще всего туда хотят перебраться семейные люди средних лет, которые ранее уже бывали в Армении.



Преимущества этого направления:



- Относительно короткий по времени и недорогой перелёт

- Дружелюбное отношение к россиянам

- Отсутствие языкового барьера

- Близкая религиозная среда

- Тёплая зима

- Развитая городская инфраструктура и множество мест для экскурсий и отдыха — от древних монастырей и храмов до горнолыжных курортов

- Наличие школ для русскоязычных детей

- Стабильный и быстрый интернет

- Низкий бюджет проживания



Билеты туда-обратно Москва-Ереван-Москва обойдутся примерно в 16 тыс. руб. Стоимость арендного жилья в столице Армении 25-45 тыс. руб.