﻿ Армения стала самой популярной у россиян страной для зимовки


 
  • 18:27 – Президент Узбекистана посетил строящийся IT-парк 
  • 18:25 – Президент Армении обсудит возможности развития сотрудничества с Катаром 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Армения стала самой популярной у россиян страной для зимовки

Армения стала самой популярной у россиян страной для зимовки  
В этом сезоне она опередила Таиланд, Турцию, Азербайджан и Шри-Ланку, сообщил сервис  «Яндекс. Путешествия». Эксперты проанализировали запросы на длительное пребывание — не менее 4 недель.

Туроператоры подтвердили, что спрос на поездки в Ереван вырос на 80%. Чаще всего туда хотят перебраться  семейные люди средних лет, которые ранее уже бывали в Армении.

Преимущества этого направления:

- Относительно короткий по времени и недорогой перелёт
- Дружелюбное отношение к россиянам
- Отсутствие языкового барьера
- Близкая религиозная среда
- Тёплая зима
- Развитая городская инфраструктура и множество мест для экскурсий и отдыха —  от древних монастырей и храмов до горнолыжных курортов
- Наличие школ для русскоязычных детей
- Стабильный и быстрый интернет
- Низкий бюджет проживания

Билеты туда-обратно Москва-Ереван-Москва обойдутся примерно в 16 тыс. руб. Стоимость арендного жилья в столице Армении 25-45 тыс. руб.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 92

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван
    » Россияне выбрали Армению | Добро Пожаловать в Армению!
    » Обсуждается вопрос полного восстановления железнодорожного сообщения Армении.
    » Ереван в топ-10 самых романтичных городов Европы | WELCOME !
    » Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
    » Российские путешественники чаще всего возвращаются в Ереван | РИА Новости
    » Ереван назван самым выгодным направлением для российских туристов
    » Популярность Армении среди путешественников из России заметно выросла
    » Армения стала направлением номер один для россиян на Новый Год
    » Перелет из Москвы в Ереван признан самым дорогим
    » Армянский Цахкадзор вошел в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов СНГ
    » Армянские каникулы
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Узбекистана посетил строящийся IT-парк

    • 18:27
    • 91
    • 0

    Минск компенсирует ущерб от санкций за счет увеличения экспортных поставок

    • 17:30
    • 77
    • 0

    Зеленский: Украинское общество не поддерживает попытки госпереворота

    • 15:26
    • 79
    • 0

    Туркменистан направит гуманитарный груз в Афганистан в этом месяце

    • 13:10
    • 79
    • 0

    Премьер Киргизии поручил изменить систему мизерных пенсий

    • 13:08
    • 70
    • 0

    Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов.

    • 11:30
    • 102
    • 0

    Глава Киргизии предложил создать необходимые условия для трудящихся в странах ЕАЭС и их семей

    • 11:25
    • 65
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 73255
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69827
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64758
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 57097
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 52127
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46488
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44642
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1294
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1281
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1239
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1295
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1297
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1252
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1268
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА