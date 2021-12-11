﻿ FlyOne Armenia 27 декабря открывает рейс из Еревана в Краснодар

Авиакомпания FlyOne Armenia с 27 декабря начинает полеты по маршруту Ереван — Краснодар, сообщила пресс-служба краснодарского аэропорта. Об этом пишет Интерфакс.



Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам самолетах Airbus A320-200 вместимостью 180 кресел.



В компании отмечают, что Ереван традиционно считается одним из самых популярных зарубежных направлений из краснодарского аэропорта.