﻿ FlyOne Armenia 27 декабря открывает рейс из Еревана в Краснодар


 
  • 18:27 – Президент Узбекистана посетил строящийся IT-парк 
  • 18:25 – Президент Армении обсудит возможности развития сотрудничества с Катаром 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

FlyOne Armenia 27 декабря открывает рейс из Еревана в Краснодар

 FlyOne Armenia 27 декабря открывает рейс из Еревана в Краснодар
Авиакомпания FlyOne Armenia с 27 декабря начинает полеты по маршруту Ереван — Краснодар, сообщила пресс-служба краснодарского аэропорта. Об этом пишет Интерфакс.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам самолетах Airbus A320-200 вместимостью 180 кресел.

В компании отмечают, что Ереван традиционно считается одним из самых популярных зарубежных направлений из краснодарского аэропорта.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 93

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » На рынок Армении пришла новая авиакомпания-нацоператор «Flyone Armenia»
    » Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван
    » После долгого перерыва выполнен рейс Алеппо-Ереван.
    » С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван
    » AirBaltic начнет выполнять рейсы по маршруту Ереван-Рига-Ереван
    » SkyUp открывает дешевый авиарейс Львов-Париж
    » YanAir Airlines запускает прямой рейс между Ереваном и Одессой
    » Авиакомпания «Armenia» заявила о запуске авиарейса Ереван-Лион-Ереван
    » Из Харькова снова открывают рейс в Грузию
    » Авиакомпания «Armenia» представила цены на билеты в Тель-Авив и Тбилиси
    » Qatar Airways открывает регулярные рейсы в Армению
    » "ВИМ-Авиа" открывает полеты в Ереван
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Узбекистана посетил строящийся IT-парк

    • 18:27
    • 91
    • 0

    Минск компенсирует ущерб от санкций за счет увеличения экспортных поставок

    • 17:30
    • 77
    • 0

    Зеленский: Украинское общество не поддерживает попытки госпереворота

    • 15:26
    • 79
    • 0

    Туркменистан направит гуманитарный груз в Афганистан в этом месяце

    • 13:10
    • 79
    • 0

    Премьер Киргизии поручил изменить систему мизерных пенсий

    • 13:08
    • 70
    • 0

    Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов.

    • 11:30
    • 102
    • 0

    Глава Киргизии предложил создать необходимые условия для трудящихся в странах ЕАЭС и их семей

    • 11:25
    • 65
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 73255
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69827
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64758
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 57097
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 52127
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46488
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44642
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1294
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1281
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1239
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1295
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1297
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1252
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1268
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА