FlyOne Armenia 27 декабря открывает рейс из Еревана в Краснодар
Источник:FMG NEWS
Авиакомпания FlyOne Armenia с 27 декабря начинает полеты по маршруту Ереван — Краснодар, сообщила пресс-служба краснодарского аэропорта. Об этом пишет Интерфакс.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам самолетах Airbus A320-200 вместимостью 180 кресел.
В компании отмечают, что Ереван традиционно считается одним из самых популярных зарубежных направлений из краснодарского аэропорта.
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